Rheinbreitbach (ots) – Am Mittwoch, den 21.09.22, in der Zeit von 15:00-17:00 Uhr, wurde in Rheinbreitbach, Rheinstraße ein hochwertiges E-Bike aus einer offenstehenden Garage durch bislang unbekannte Täter entwendet. Das Fahrrad war durch ein Rahmen- sowie Kettenschloss gesichert.

Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei in Linz, unter der Telefonnummer

02644-943-0 oder per Email an pilinz@polizei.rlp.de, erbeten.