Am vergangenen Donnerstagnachmittag, den 3.11.2022 wurde im Stadtgebiet Koblenz ein Mann, der in der Vergangenheit bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten ist, durch ein Streifenteam von der Polizeiinspektion Koblenz 1 einer Personenkontrolle unterzogen.

Im Rahmen der Personendurchsuchung wurden bei ihm rund 100 Gramm Amphetamin, 30 Gramm Marihuana und eine geringe Menge Kokain sichergestellt. Der Beschuldigte wurde daraufhin festgenommen und der Kriminalpolizei Koblenz übergeben. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Koblenz wurde der Beschuldigte am Folgetag der Haftrichterin vorgeführt, die antragsgemäß die Untersuchungshaft anordnete. Anschließend wurde der Beschuldigte in die JVA Koblenz verbracht.