Bad Hönningen (ots) – Am Dienstagabend kontrollierten Beamte der Linzer Polizeiinspektion einen 27-jährigen Mann in der Hauptstraße in Bad Hönningen. In einem mitgeführten Plastikbeuten fanden die Beamten Cannabis, welches sichergestellt wurde. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

