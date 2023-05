Innenminister Michael Ebling hat anlässlich ihres 25-jährigen Bestehens die Verdienste der Direktion Burgen, Schlösser, Altertümer gewürdigt. Die der Generaldirektion Kulturelles Erbe (GDKE) zugehörige Organisation kümmert sich seit 1998 um die Erhaltung, Erforschung, Vermittlung und Belebung von 78 landeseigenen Liegenschaften des kulturellen Erbes. Dazu gehören Burgen, Schlösser, Römerbauten und andere historische Denkmäler, die die Geschichte und Identität von Rheinland-Pfalz widerspiegeln.

„Die GDKE-Direktion Burgen, Schlösser, Altertümer ist eine wichtige Säule der Kulturpflege in Rheinland-Pfalz. Sie trägt dazu bei, dass unser steinernes kulturelles Erbe erhalten und für die Bevölkerung zugänglich bleibt. Die Liegenschaften der Direktion sind nicht nur Zeugnisse unserer Geschichte und Teil unserer Identität, sondern auch Orte der Begegnung und der Bildung. Sie zu pflegen ist eine Aufgabe mit ganz besonderer Verantwortung gegenüber unserer Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Ich gratuliere der Direktion herzlich zum Jubiläum und baue fest auf eine Fortsetzung der professionellen und unverzichtbaren Arbeit der letzten 25 Jahre“, sagte Innenminister Michael Ebling.

Die Direktion Burgen, Schlösser, Altertümer ist aus der ehemaligen staatlichen Schlösserverwaltung hervorgegangen, die 2007 in die neu gegründete Generaldirektion Kulturelles Erbe integriert wurde. Die Direktion hat zum Ziel, einen lebendigen Zugang zum kulturellen Erbe zu ermöglichen.

„Ich freue mich sehr, dass sich Burgen, Schlösser, Altertümer als eine innovative und serviceorientierte Organisation etabliert hat, die das kulturelle Erbe des Landes pflegt und präsentiert. Ich möchten mich bei allen bedanken, die uns dabei unterstützt haben: unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, unseren Partnern und Förderern und natürlich unseren Besucherinnen und Besuchern“, sagte die Generaldirektorin Kulturelles Erbe, Dr. Heike Otto.

Dr. Angela Kaiser-Lahme, Direktorin von Burgen, Schlösser, Altertümer, betonte die aktuellen Herausforderungen für die Direktion. „Unsere Parks und Gärten, unsere Burgen und Schlösser sind ein kostbares Erbe des Landes. Sie sind nicht nur Denkmale, sondern auch Biotope für viele Arten und auch durch den Klimawandel betroffen. Wir müssen sie pflegen und erhalten, mit Fachwissen und Innovation, damit sie Quelle der Inspiration und Freude für uns und unsere Gäste bleiben“, so Kaiser-Lahme.

Das Jubiläum dient als Anlass, die Burgen, Schlösser und Römerbauten mit ihrer ganzen Schönheit und Bedeutung in den Blick zu rücken und sie in ihrer Monumentalität genauso wie in ihren architektonischen Feinheiten zu zeigen. In der Sonderausstellung „Zeitzeugen aus Stein“ werden sie aus dem Blickwinkel des Fotografen Axel Thünker präsentiert. 45 große Panoramen und sonstige schwarz-weiß Fotografien zeigen die Kraft und Schönheit ausgewählter Liegenschaften: von den Kaiserthermen in Trier oder der Festung Ehrenbreitstein, über die Schlösser bis hin zu den Burgruinen in der Südpfalz. Die Schau ist bis zum 11. Juni 2023 im Kulturzentrum Festung Ehrenbreitstein in Koblenz zu sehen.

Burgen, Schlösser, Altertümer lädt alle Interessierten ein, im Jubiläumsjahr das kulturelle Erbe des Landes zu entdecken und zu erleben. Anlässlich des Jubiläums werden verschiedene Veranstaltungen und Aktionen angeboten, die auf der Website www.gdke.rlp.de/de/themenjahr zu finden sind.