Dierdorf (ots) – In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch verschafften sich bisher unbekannte Täter in der Straße Alter Weg in Dierdorf durch ein gekipptes Fenster Zugang zu einer verschlossenen Garage. Die Täter entwendeten ein E-Bike2020 MTB CUBE, Reaction Hybrid ONE 500 und verließen die Garage durch eine rückseitige Zugangstür.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden

Quelle: news aktuell GmbH