Rheinbreitbach (ots) – Während des Fußballtrainings am Mittwochabend auf dem Sportplatz in der Westerwaldstraße in Rheinbreitbach, entwendeten unbekannte Täter einem 15-jährigen Geschädigten ein Smartphone und seinen Ausweis aus seiner abgestellten Sporttasche. Hinweise an die Polizei in Linz, 02644/9430 o0der pilinz@polizei.rlp.de