Andernach (ots) – Ein bislang unbekannter Täter entwendete am 11.03.2022, gegen 18:40 Uhr aus der Beifahrertüre des unverschlossenen Pkw Opel Kombo, welcher im hinteren Bereich des Kaufland-Parkplatzes in Andernach stand, eine Handtasche samt Inhalt. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise an die Polizeiinspektion Andernach (Tel. 026329210 oder

wache.piandernach@polizei.de)

Quelle: news aktuell GmbH