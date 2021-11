Lahnstein. Seit diesem Herbst dürfen die Vorschulkinder der Kita LahnEggs das schöne Hallenbad besuchen. Auf spielerische Art und Weise werden die Kinder an das Element Wasser gewöhnt. Auch will man so mögliche Ängste vor dem kühlen Nass abbauen. Mit verschiedenen Hilfsmitteln wie Poolnudeln, Bechern, Schwämmen sowie mit bekannten Bewegungsspielen aus der Kita lernen die Kinder erste Bewegungsformen im Wasser kennen.

Die Kita LahnEggs freut sich, das Angebot der spielerischen Wassergewöhnung mit allen Vorschulkindern durchführen zu können, um dadurch den Spaß und die Freude an der Bewegung im Wasser zu fördern.

Dem Bäderteam der Stadt Lahnstein dankt die Kita für einen gelungenen Ausflug, der allen Kindern gut gefallen hat und sicherlich wiederholt wird.

Bildunterzeile: (Foto: Stadtverwaltung Lahnstein)

