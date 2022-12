Das Glücksspiel gibt es schon seit langer Zeit. Historische Untersuchungen deuten darauf hin, dass es dem geschriebenen Wort viele Jahrhunderte vorausgeht. Aber neue Daten führender Wirtschaftsanalysen zeigen, dass der Boom gerade erst begonnen hat. Täglich besuchen mehr und mehr Menschen aus aller Welt Online Casinos. Die Integration des Glücksspiels in die kulturellen Normen dieser Gesellschaften ist somit ein spannendes Unterfangen.

Der Markt ist hart umkämpft, wöchentlich versuchen neue Online-Spielbanken Kunden zu gewinnen. Neue Online Casinos mit Startguthaben ohne Einzahlung ermöglichen unter anderem kostenfreies Spielen mit realen Gewinnchancen. Damit nicht genug setzen bewährte Spielotheken auf folgende Angebote:

Willkommenspakete für Neukunden

Kostenlose Freispiele

Einzahlungsboni

Reload Boni

Ein hochwertiger Kundendienst und simple Zahlungsmethoden erleichtern mit den Bonusangeboten wie 10€ Bonus ohne Einzahlung den Zugang zum Glücksspiel. Dank staatlicher Lizenzierungen, hohen Standards für Sicherheit und Programmen zur Vermeidung von Spielsucht durchlebt Gambling einen wichtigen Imagewandel, welcher den Erfolg beschleunigt.

Wie wirkt sich das Glücksspiel auf die Wirtschaft aus?

Die süchtig machenden und schädlichen Aspekte des Glücksspiels werden in der Regel in Diskussionen über dieses Thema thematisiert. Bevor jedoch Länder mit der Legalisierung experimentierten, wurde in der Öffentlichkeit erstaunlich wenig über die möglichen wirtschaftlichen Pluspunkte des Glücksspiels diskutiert.

Das Glücksspiel ist nicht nur ein wichtiger Faktor für den Wohlstand, sondern auch für die Beschäftigung von Menschen. Obwohl die Casinos in den Geschäften immer noch das meiste Geld einbringen, hat die Verbreitung der Internet Casinos zu einem sprunghaften Anstieg der Zahl der Arbeitsplätze im Kontext des gesamten Abschnitts des Glücksspiels geführt. Experten in den Bereichen Buchhaltung, Datenanalyse, Steuern und

Informationstechnologie fallen unter diese Kategorie. Nach Angaben der American Gaming Association arbeiten gegenwärtig mehr als 700.000 Menschen in den Staaten im Glücksspielsektor, in Deutschland etwa 30.000. Bei der Entscheidung über die Erteilung von Glücksspiellizenzen berücksichtigen die Behörden auch die Arbeitsplatz- und Beschäftigungsentwicklung.

Soziale Auswirkungen

Der soziale Faktor hat die nächste und wohl eine der bedeutendsten Auswirkungen auf die Kultur. Während das Glücksspiel auf der ganzen Welt derzeit eine große Rolle spielt, steht der soziale Faktor neben den wirtschaftlichen Auswirkungen. Es bietet eine perfekte Gelegenheit, Kontakte zu knüpfen und sich bei Casino-Spielen zu amüsieren. Da Glücksspieler die gleichen Interessen haben, werden Sie höchstwahrscheinlich eine tolle Zeit mit allen haben, die die Spielhallen besuchen.

Selbst das Spielen im Live Casino oder anderen vergleichbaren Spielen kann aufregend und unterhaltsam sein. Dieser soziale Aspekt des Glücksspiels ist auch in stationären Casinos mit einer Lounge und Live-Chat-Funktionen sowie auf den meisten Online Casino-Plattformen möglich.

Steuern

Eine der wichtigsten Verbindungen zwischen dem Glücksspiel und der Wirtschaft sind die Steuern. Die jährlichen Gewinne von Casinos und anderen Glücksspieleinrichtungen sind steuerpflichtig, wobei die Steuersätze je nach Gerichtsbarkeit variieren. Der durchschnittliche Steuersatz liegt in der EU etwa bei 30% für Casinos und andere Glücksspieleinrichtungen. Die Regierung erhält einen erheblichen Aufschwung und schafft dank der Steuereinnahmen Geld, das zur Stärkung anderer Teile der Wirtschaft verwendet werden kann. Ein bekanntes Wirtschaftsmagazin hat eine Studie bei der internationalen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst & Young in Auftrag gegeben, die für 2022 Umsätze in Höhe von über 250 Milliarden Euro weltweit voraussagt.

Soziale Verantwortung der Unternehmen

Glücksspielunternehmen auf der ganzen Welt versuchen im Allgemeinen, ihre Steuerverpflichtungen zu reduzieren, indem sie gemeinschaftsorientierte Programme durchführen. Die Finanzierung von Organisationen, die sich mit Themen wie Spielsucht und globaler Erwärmung befassen, sind zwei Beispiele für die Art von Programmen, die häufig von Glücksspielgesetzen auf der ganzen Welt gefordert werden. Weiterhin können Unternehmen ihre CSR-Anforderungen erfüllen, indem sie an Aufklärungsprogrammen teilnehmen. CSR-Programme sind für Unternehmen nicht nur wegen der Steuerersparnis von Vorteil, die sie bieten, sondern auch wegen der positiven Publicity, die ihre Teilnahme für ihre eigenen Marken erzeugt. Jährliche Berichte der Glücksspielindustrie können auch als Nachweis für die Einhaltung der Vorschriften verlangt werden.

Tourismus und Einzelhandel

Obwohl ein Großteil des heutigen Glücksspiels online stattfindet, bleibt der Glücksspieltourismus ein Thema. Staaten und Nationen, die bei der Legalisierung des Glücksspiels Pionierarbeit geleistet haben, ziehen aufgrund des guten Rufs, den sie sich erworben haben, weiterhin jedes Jahr Scharen von Besuchern an. Diese Besucher sind nicht nur daran interessiert, die Glücksspielseiten ihrer Vorfahren zu besuchen, sie wollen auch selbst spielen. Daher profitieren die Geschäfte und Restaurants in und um die Glücksspiel-Hotspots finanziell davon. Die Unternehmen haben durch den Zustrom von Glücksspielern eine für beide Seiten vorteilhafte Partnerschaft mit Restaurant- und Einzelhandelsbetrieben gefunden.

Fazit

Es ist noch unklar, alle Auswirkungen der Online und Offline Casinos auf die Kultur und das Leben der Menschen angemessen zu erfassen. Wir können schlussfolgern, dass einige der besten Online Casino Plattformen und landbasierte Spielbanken das Potenzial haben die Gesellschaft verbessern, den Menschen helfen, Freunde zu finden, und der Wirtschaft Pluspunkte bringen – vorausgesetzt, diese unterliegen einer staatlichen Kontrolle.

Es stiftet Sinn, warum ihre Beliebtheit in die Höhe geschnellt ist und sie sich weltweit noch mehr etablieren. Denken Sie daran, dass die Zukunft in dieser Hinsicht noch mehr für diesen Abschnitt bereithalten wird.