Limesmarsch macht auch in Bendorf Halt

Bendorf. Im Zeitraum vom 30. Juli bis zum 2. September findet in diesem Jahr wieder der „Limesmarsch“ statt.

Hierbei wandern Darsteller in römischer Ausrüstung aus dem Zeitraum 1. bis 4. Jahrhundert und auch mit zeitgemäßer Verpflegung den gesamten Limeswanderweg (737km) in 29 Etappen ab.

Der Limesmarsch führt somit entlang des UNESCO Welterbe Obergermanisch-Raetischer Limes, das bekanntlich das größte Bodendenkmal Europas ist. Er startet in Eining an der Donau und endet in Rheinbrohl am Caput Limitis in Rheinbrohl.

Rheinland-Pfalz bildet nach Bayern, Baden-Württemberg und Hessen den letzten Teil der Strecke ab.

Marschiert wird hier am 30. August von Hessen ans Limeskastell Pohl. Am 31. August geht es von Pohl nach Kadenbach, am 1. September von Kadenbach nach Oberbieber, wo ein kleines Römerfest geplant ist. Am letzten Tag des Limesmarsches, am 2. September marschieren die Teilnehmenden dann von Oberbieber nach Rheinbrohl, dem Ziel der langen Tour.

Der Limesmarsch 2023 ist offen für alle. Wer möchte, kann sich der Gruppe auf jeder Etappe anschließen – dabei sind festes Schuhwerk einzige Bedingung, in Rüstung muss niemand laufen – wer eine hat, ist natürlich gerne gesehen. An den jeweiligen Zielorten besteht die Möglichkeit, mit den Wanderern ins Gespräch zu kommen.

In Bendorf-Sayn wird der Limesmarsch Halt am Römerturm machen, der Verschönerungsverein Sayn hat dort die „Stallwache“ übernommen und wird dort für Versorgung bereitstehen.

Anmeldungen sind möglich über www.Limesmarsch2023.de oder Drachenkopfweg@gmail.com.

Fotos (Urheber: Tobias Nettekoven):