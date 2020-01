Die Polizei Koblenz sucht flüchtiges Unfallfahrzeug…

Koblenz (ots) – Am Mittwoch, 22.01.2020 zwischen 10:45 Uhr und 11:05 Uhr, ereignete sich in der Ravensteynstraße 81 hier in Koblenz ein Verkehrsunfall bei dem ein geparkter PKW beschädigt wurde und der Unfallverursacher flüchtete. Bei der Verkehrsunfallaufnahme wurden die Unfallspuren aufgenommen und bewertet. Die aufgefundenen Spuren lassen darauf schließen, dass es sich bei dem flüchtigen Unfallfahrzeug um ein Fahrzeug mit hohem oder erhöhtem Aufbau handeln könnte. Der Aufbau oder die Ladefläche dürfte eine grüne und weiße Lackierung haben. Möglicherweise handelt es sich auch um eine grüne Lackierung mit einer weißen Aufschrift. Die Polizei Koblenz sucht nun Zeugen, die Hinweise zum Fahrzeug geben können oder den Unfall in der Ravensteynstraße beobachtet haben. Hinweise bitte an die 0261 103-0.

Quelle: Polizei Koblenz

veröffentlicht am: 24.01.2020