Die Natur spannend und mit viel Spaß erlebt

„Rund um Apfel und Wiese“ war nicht nur der Titel einer abwechslungsreichen Naturfreizeit des Kinder- und Jugendbüros der Stadt Neuwied in Kooperation mit dem Naturteam Kurz, sondern auch Programm für die Jungs und Mädchen im Alter von sieben bis zwölf Jahren. Fleißig wurden Äpfel gesammelt, um sie auf traditionelle Weise in Saft zu pressen und an der Freiküche mit Feuerstellen in Gelee, frittierte Apfelringe und köstlichen Kompott zu verwandeln. Auf dem bewaldeten Gelände an der Wied bauten die Kinder sich im Freispiel versteckte Lager, schaukelten in den Bäume und schlossen Freundschaft mit den Hunden Socke, Lilly und Hexe. Sie lernten, Flöße zu bauen und Flöten zu schnitzen. An den Ställen des Naturteams konnten sie Wachteln, Katzen, Ponys, Esel und ein Muli streicheln und füttern. Zu den Höhepunkten der Woche zählten die Kinder eine Fahrt auf der Ladefläche eines traktorgezogenen Hängers übers Gelände, das große Floßrennen und das geführte Reiten auf einem Pferd.

Auch im nächsten Jahr wird das Kinder- und Jugendbüro in der zweiten Herbstferienwoche wieder diese Freizeit mit dem Naturteam Kurz anbieten. Anmeldungen sind ab Anfang 2022 beim Kinder- und Jugendbüro möglich.

Quelle: Carolin Faller