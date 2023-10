Kathy Kelly feat. Lady Rose & The Black Gospel Angels – „Welthits und Lieblingslieder“

Kathy Kelly, die langjährige Produzentin und Frontfrau der Erfolgsband „The Kelly Family“, hat sich in ihrer 30-jährigen Karriere erfolgreich als Solokünstlerin etabliert. Ab November ist die Grande Dame zusammen mit der Gospel-Ikone Lady Rose und den Black Gospel Angels, einem der besten US-amerikanischen Chöre der Welt live zu erleben. Diese transatlantische musikalische Allianz ist

eine harmonische Verschmelzung von Kulturen und Stimmen, die das Publikum mit einer kraftvollen Mischung aus traditionellen Gospelmelodien und weltlichen Liedern in ihren Bann zieht. Gemeinsam werden Kathy Kelly und Lady Rose Welthits u. a. von Michael Jackson, Tina Turner, den Beatles, ABBA sowie ihre persönlichen „Favourites“ und Lieblingslieder singen, einzigartig neu präsentiert!

In der Welt der Musik hat sich Kathy Kelly, die für ihr außergewöhnliches stimmliches Können und ihre zu Herzen gehenden Konzerte gefeiert wird, einen großen Namen gemacht. Von ihren Anfängen im Folk bis hin zu ihrer bemerkenswerten Reise in die Welt des Gospels ist ihre Stimme für viele eine Quelle der Inspiration gewesen. Ihre Fähigkeit, jeder Note, die sie singt, Tiefe und Emotion zu

verleihen, ist unvergleichlich und macht sie nicht nur in Deutschland, sondern weltweit zu einer der beliebtesten Sängerinnen.

Im Rahmen ihrer aktuellen Konzertreihe „Welthits und Lieblingslieder“ steht Kathy Kelly gemeinsam mit Lady Rose und ihrem großartigen Gospelchor The Black Gospel Angels auf der Bühne, der eine erstaunliche Erfolgsbilanz vorweisen kann. Seit Jahren begeistern sie ein Millionenpublikum und auch der ehemalige US-Präsident Barack Obama und dessen Familie gehören zu ihren Fans und

gratulierten Lady Rose zu ihrem 30-jährigen Jubiläum. Ihre Ausnahmestellung im Bereich des Gospels drückt sich in ihrer Fähigkeit aus, durch ihre Musik eine Stimmung zu erzeugen, die das Publikum nicht auf ihren Sitzen hält. Durch ihre mitreißenden Konzerte haben sich Lady Rose und den Black Gospel Angels als einer der besten Gospelchöre der Vereinigten Staaten etabliert. Zusammen mit Kathy Kelly präsentieren sie ein bezauberndes Musikrepertoire, das das gesamte Spektrum menschlicher Emotionen abdeckt. Die Zuhörer:innen werden mitreißende Interpretationen von zeitlosen Gospelklassikern erleben, die sie in das Herz der spirituellen und emotionalen Essenz der Gospelmusik versetzen. Doch damit nicht genug der Magie – auch weltliche Hits stehen auf dem Programm und sorgen für ein abwechslungsreiches Musikerlebnis, das die universellen Themen Liebe und Einheit anspricht. Ein weiterer einzigartiger Aspekt dieser vielversprechenden Tournee liegt in den Medleys, die auf der Bühne erklingen werden. Diese stützen sich auf das unvergleichliche Vermächtnis von Michael Jackson und den Beatles und versprechen eine innovative Verschmelzung von Gospelharmonien mit den ikonischen Klängen dieser legendären Künstler. Die Kooperation ist ein Beispiel für die Kraft der Musik, Brücken zwischen Kulturen und Epochen zu schlagen, und beweist, dass etwas Außergewöhnliches entsteht, wenn sich Stimmen vereinen. Wenn Kathy Kellys warme, klangvoller Mezzosopran mit den strahlenden Stimmen von Lady Rose und den Black Gospel Angels verschmilzt, erwartet die Zuhörer eine unvergessliche Reise durch Musik, die Grenzen überwindet. Diese Tournee ist ein Fest der Vielfalt, ein Beweis für die verbindende Kraft der Musik und eine Erinnerung daran, dass Stimmen, die sich in Harmonie vereinen, etwas wirklich Magisches schaffen können. Freuen Sie sich also auf den mitreißenden Zauber von Kathy Kelly, Lady Rose und den Black Gospel Angels, die Sie auf eine musikalische Odyssee mitnehmen, die eine einzigartige Stimmung erzeugt und ihr Herz berührt.

Neben Gospelklassikern wie „Oh Happy Day“, „Amazing Grace“ und „Oh When The Saints“ werden Welthits aus allen Die einzigartige Kirchentournee mit zwei Musikstars Kathy Kelly feat. Lady Rose & The Black Gospel Angels – „Welthits und Lieblingslieder“

Am 05. November werden Kathy Kelly & Lady Rose zusammen mit den Black Gospel Angels in Andernach in der Mittelrheinhalle zu Gast sein.

Datum: Sonntag, 05. November 2023

Beginn: 18:00 Uhr

Veranstaltungsort: Mittelrheinhalle | Konrad-Adenauer-Allee 1 in 56626 Andernach

Ticketpreis: 39,40 €

Ticketlink: https://www.reservix.de/tickets-kathy-kelly-feat-lady-rose-the-black-gospel-angels-welthits-tournee-in-andernach-mittelrheinhalle-am-5-11-2023/e2151215

Alle Tourdaten 2023

Tourdaten

02.11. Gütersloh – Stadthalle

03.11. Leer – Theater an der Blinke

04.11. Lippstadt – Piuskirche

05.11. Andernach – Mittelrheinhalle

07.11. Solingen – Lutherkirche

08.11. Köln – Trinitatiskirche

09.11. Euskirchen – Theater

10.11. Bonn – Kreuzkirche

11.11. Gifhorn – Stadthalle

12.11. Dortmund – Nikolaikirche

14.11. Wiesbaden – Ringkirche

15.11. Osnabrück – Lutherkirche

16.11. Emsdetten – Emshalle

17.11. Hamburg – St. Johanniskirche

18.11. Bremen – Unser Lieben Frauen Kirche

Die Tournee wird präsentiert von: Dekaden wie z. B. „Stand By Me“, „Waterloo“ (ABBA) oder „From a Distance“ (Bette Midler), Medleys und großartige Tributes to Tina Turner und Mahalia Jackson präsentiert.

Kathy Kelly & Lady Rose sind mit den Black Gospel Angels ab dem 02. November in einigen der schönsten Gotteshäuser und Konzerthallen Deutschlands zu erleben. Seien Sie live und hautnah dabei und lassen Sie sich von den unglaublichen Stimmen, dem gewaltigen Charisma, der puren Leidenschaft und der gelebten Liebe zu Gott mitreißen.

www.kathyannekelly.com

www.theblackgospelangels.com

Veranstalterhomepage: www.goettlicher-entertainment.de

Tickets

Tickets sind an allen bekannten VVK-Stellen und hier erhältlich: Eventim

Über Kathy Kelly

In der amerikanisch-irischen Kelly Family startete Kathy Kelly ihre beispiellose Karriere: Als Mitglied der singenden Großfamilie der Fußgängerzone wurde sie gemeinsam mit ihren Geschwistern zur weltbekannten Kultband mit Millionen von Fans und drei Millionen verkauften Videos und DVDs. Ihre 20 Millionen verkauften Tonträger, die sie als Produzentin und musikalischer Kopf der Familie

wesentlich beeinflusste (darunter das Album „Over the Hump“, die meistverkaufte Platte aller Zeiten in Deutschland), erreichten vielfachen Gold- und Platinstatus. Kathy Kelly, die auch Mutterersatz ihrer vielen Geschwister war, startete im Jahr 1999 ihre Karriere als Solokünstlerin. Die temporäre Auszeit von der Kelly Family nutzte das Multitalent – ihres Zeichens Primaballerina, klassisch ausgebildete Opernsängerin und studierte Musikerin – um sich sowohl für das katholische Hilfswerk „Kirche in Not“ tatkräftig zu engagieren, als auch ihre Solokarriere weiter zu forcieren. Die in Irland lebende Mutter eines bald volljährigen Sohnes (Sean) hat mittlerweile zahlreiche Long Play Alben und Singleauskopplungen veröffentlicht, die sich in den in- wie ausländischen Charts gleichermaßen erfolgreich platzieren konnten.

Neben ihren zahlreichen Open-Air-, Hallen- und Gemeinschaftskonzerten (u. a. mit Supertalent Michael Hirte („Der Mann mit der Mundharmonika“), Katja Ebstein, De Höhner, Die Bubbles, Die Ölberkinder, Circus Roncalli & Kelly Family u.v.m.), gab die Musikerin auch „Spanische Abende“, mit Liedgut aus dem Land, in dem sie aufwuchs. Um ihr Repertoire im Bereich der klassischen Musik

künstlerisch erweitern zu können, nahm die vielbeschäftige Künstlerin weiterhin Gesangsunterricht und meisterte bis dato auch zahlreiche klassische Liederabende und Opernauftritte mit Bravour.

Über Lady Rose

Rose Watson ist die „First Lady“ der St. Paul‘s Baptist Church in Richmond, Virginia, leitet dort in ihrer Heimat den Kirchenchor mit über 100 Sänger:innen und unterstützt ihren Mann bei der täglichen Arbeit in der Gemeinde. Darüber hinaus ist sie eine Unternehmerin, leitet Ihre eigene Entertainment Firma als Geschäftsführer, Produzent, Regisseur und Songwriter und erfüllt alles mit Stil, Klasse und

Eleganz. Sie ist ein sogenannter „Tripple Threat“ (Musicaldarstellerin), die singt, tanzt und schauspielert. Aufgewachsen in Detroit wurde Sie von dem legendären Musikstil „Motown“ dieser Motor City geprägt. Ausgebildet im klassischen Bereich an der „School Of The Arts Virginia Commonwealth University“ tourte Sie in ganz USA sowie in Europa, der Karibik, Südamerika und Asien.

Als Teenagerin hat sie den legendäre Gesangswettbewerb im New Yorker „Appollo Theatre“ in Harlem gewonnen, stand in zahlreichen TV-Shows auf der Bühne und hat ein umfangreich-es Résumé von Bühnenpräsenz in den USA in Musicals wie „Little Show Of Horrors“, „Crowns“, „Ain‘t Misbehavin‘“, „Beehive“, „Blues Of The Night“, „Songs aus Hoffmanns Erzählungen“ u. v. m. sowie ebenso in Europa.

So stand sie z. B. im Musical „Beehive!“ in Hamburg im Rampenlicht und erwarb sich eine große Fangemeinde in Deutschland. Trotz all ihrer Aktivitäten war stets und ist bis heute Ihre größte Liebe die Liebe zur Gospelmusik. Als sie 2015 ihr 30-jähriges Jubiläum feierte, ließen es sich selbst Michelle und Barack Obama nicht nehmen, ihr zu gratulieren. Nachdem sie in Jahr 2019 Ihre 35-jährige Leitung der Gemeinde und das 110-jährige Bestehen der Kirche gefeiert hat, im letzten Jahr an neuer Musik gearbeitet hat, die bald erscheint und aufgrund der weltweit bestehenden Coronavirus Pandemie nicht reisen und auftreten konnte, kann es Lady Rose kaum erwarten, wieder in Deutschland auf Tournee zu gehen. Und dieses Mal ist es für sie als „First Lady“ ihrer Kirchengemeinde The St. Paul‘s Baptist Church in Richmond Virginia in den USA spirituell noch weit aus bedeutender und wichtiger, ihrem Publikum Trost, Kraft und durch den Glauben positive Lebensfreude zu bringen.