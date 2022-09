Am 20. September feiert Deutschland den deutschen Kindertag. Es darf wieder getobt, gespielt und getanzt werden, denn an diesem Tag stehen in Deutschland die Kinder im Mittelpunkt. In vielen Großstädten werden wieder zahlreiche Veranstaltungen und Aktionen organisiert, um auf Themen wie Kinderschutz und Kinderrechte aufmerksam zu machen.

Kinderschutz auf EU-Ebene

Eine wichtige Arbeit für den Kinderschutz leisten weltweit, in Europa und in unserem Land Staatsorgane sowie soziale Organisationen und Initiativen, die sich tagtäglich für starke Kinder und für Gerechtigkeit einsetzen. Wir haben darüber berichtet, dass die EU-Kommission am 11. Mai 2022 eine neue EU-Strategie zum Schutz und Stärkung von Kindern in der Online-Welt präsentierte. Dazu gehörte auch der Vorschlag über neue Rechtsvorschriften zum Schutz der Kinder vor sexuellem Missbrauch. Die vorgeschlagenen Rechtsvorschriften würden dazu beitragen, dass der Technologiesektor mehr Verantwortung übernimmt und die vorhandenen Mittel nutzt, um die Ausbeutung von Kindern im Netz zu bekämpfen.

Im Zuge dessen entstand eine wichtige Kampagne www.kindersicherheitineuropa.com, um diesen Vorschlag europaweit zu unterstützen und den EU-Gremien zu signalisieren, dass die vorgeschlagenen Rechtsvorschriften wichtig und notwendig sind und die Menschen darauf warten, dass die Gesetzgeber handeln. Die Kampagne ruft InternetnutzerInnen dazu auf, folgenden Hashtag in den sozialen Medien zu verwenden und somit auf das Thema in der Online-Welt aufmerksam zu machen: #OnlineSicherheitFürKinderJetz t“.

Kinderschutz in Deutschland

In Deutschland gibt es neben dem Jugendamt und freien Trägern der Kinder- und Jugendhilfe gemeinnützige Kinderschutz-Organisationen, die durch Sponsoring und ehrenamtlichen Einsatz vieler UnterstützerInnen für mehr soziale Sicherheit der Kinder kämpfen, präventive Maßnahmen ergreifen, die Kinder vor Gewalt und Kindesmisshandlung schützen und kompetenten Umgang mit Medien vermitteln. Dazu gehörten zum Beispiel der Kinderschutzbund, die Kinderschutzzentren, die junge gemeinnützige Initiative SCHAU HIN! und viele andere Organisationen, die eine wertvolle Arbeit für unsere Kinder machen.

Auch das Sicher-Stark-Team als Non-Profit-Organisation macht Kinder sicher und stark. Mit seinem Programm leistet es präventive Arbeit mit dem Ziel, Kinder vor Gewalt, Mobbing, Entführung, Internetgefahren und Missbrauch zu schützen. Für ihr Angebot setzt die Sicher-Stark-Initiative bei der frühzeitigen Stärkung von Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl der Kinder an, um ihre Konflikt- und Kommunikationsfähigkeit zu fördern. All das fängt zu Hause, im privaten Umfeld, in der Kita und in der Schule an. Deshalb unterstützen genau an dieser Stelle hoch qualifizierte, pädagogisch und polizeilich ausgebildete ExpertInnen aus dem Sicher-Star-Team und schulen präventiv Fachkräfte, Eltern und Kinder in ihrem gewohnten Umfeld. Dafür werden praktische Übungen und theoretische Wissensvermittlung eingesetzt. Um all das zu ermöglichen, unterstützen außerdem über 250 ehrenamtliche Mitarbeiter bei der Umsetzung des Projekts mit.

Zum Angebot von Sicher-Stark-Team zählen zahlreiche deutschlandweit stattfindende Kurse, Vorträge, Fachkräftefortbildung und Einzelcoaching in Kindereinrichtungen, Familienzentren, Schulen und im privaten Wohnumfeld. Die Bundesgeschäftsstelle bietet außerdem Webinare, Broschüren, Eltern- und Kinder-DVD‘s und Online-Ratgeber im eigenen Online-Shop an. Themenschwerpunkte sind präventive Maßnahmen gegen Mobbing und sexuellen Kindesmissbrauch sowie Internetsicherheit.