Aufführungen vom 13. Januar bis 04. Februar

Lahnstein. Zehn Tierarten ausrotten, fünf Flüsse nachhaltig vergiften, zehntausend Bäume zum Absterben bringen … Der geheime Zauberer Prof. Dr. Irrwitzer hat alle Hände voll zu tun, denn sein Soll an bösen Taten in diesem Jahr ist noch nicht erfüllt – und das kurz vor Silvester! Zu seiner Rettung braut er gemeinsam mit Tyrannja Vamperl den satanarchäolügenialkohöllischen Wunschpunsch.

Mit schrägem Humor verbindet das Familienstück nach dem Klassiker von Michael Ende ernste Themen wie die Klimakrise mit einer Kombination aus Musik und Magie und versteht es dabei nicht nur Kinder zu verzaubern.

Gespielt wird freitags um 19.00 Uhr und samstags um 17.00 Uhr, Einlass ist jeweils eine Stunde vor Beginn.

Karten sind online und an allen Vorverkaufsstellen von Ticket Regional erhältlich, darunter auch in der Touristinfo Lahnstein am Salhofplatz.

Der Wunschpunsch wird vom 13. Januar bis 04. Februar immer freitags und samstags im Theater Lahnstein aufgeführt. (Foto: Tim Schaady)