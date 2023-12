Eine 12 Meter hohe Libanon-Zeder mit einem Stammumfang von 1,20 Metern pflanzt der Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen am Mittwoch, 13. Dezember, auf dem Reichenspergerplatz. Der etwa 40 Jahre alte Baum stammt aus einer deutschen Baumschule am Niederrhein und wurde bereits achtmal verpflanzt, damit der Baum einen kompakten Wurzelballen entwickelt. Der stattliche Baum wird mit einem Tieflader angeliefert und mithilfe eines Krans in das vorbereitete Pflanzloch gesetzt. Aus diesem Grund muss die Regierungsstraße im Bereich des Oberlandesgerichts von 9 Uhr bis maximal 13 Uhr gesperrt werden.

Diese Zedernart mit dem botanischen Namen Cedrus libani ist neu für Koblenz und gilt als sehr hitze- und trockenheitsresistent. Mit ihrer markanten Wuchsform wird sie den Reichenspergerplatz optisch stark aufwerten, ist das Stadtbaummanagement überzeugt. Die Libanon-Zeder ersetzt einen Silberahorn, der im letzten Jahr gefällt werden musste, weil er nach mehreren Hitzesommern stark geschädigt war.

Ebenfalls am Mittwoch wird eine auch mehrstämmige Zierkirsche auf dem Reichenspergerplatz gepflanzt. Der im Frühjahr rosa blühende Baum ergänzt eine bereits vorhandene Zierkirsche. Weitere Exemplare sollen folgen.

Foto (Stadt Koblenz / Stephan Dally): Die 12 Meter hohe Libanon-Zeder erhält am Mittwoch, mit etwa 40 Jahren, ihren endgültigen Standort auf dem Reichenspergerplatz.