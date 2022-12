Das Denkmal am Deutschen Eck wird in der kommenden Woche vom 12. bis voraussichtlich 16. Dezember komplett abgesperrt und kann von Interessierten nicht begangen werden. Grund ist eine detaillierte Schadenserfassung durch Bausachverständige. Der Aufbau der Absperrungen beginnt am Freitag, 09. Dezember.

Im vergangenen Jahr wurde das Denkmal mittels einer Drohne exakt vermessen und hochaufgelöst fotografiert, um sich ein erstes Bild vom Zustand zu machen. Die jetzt stattfindende Bestands- und Schadenskartierung soll Aufschluss geben über den Instandsetzungsbedarf.

Sobald die Arbeiten abgeschlossen sind, wird das Denkmal wieder freigegeben.