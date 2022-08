Am Samstag, 27. August wird ein Aufzug unter dem Motto: „Erinnerung an Frank Bönisch“ durch die Stadt führen.

Um 15:00 Uhr beginnt am Zentralplatz die Versammlung mit einer Auftaktkundgebung.

Im Anschluss startet der Aufzug am Zentralplatz, über Clemensstraße, Clemensplatz, Karmeliterstraße, Rheinstraße, Josef-Görres-Platz, Rheinstraße, Konrad-Adenauer-Ufer, Deutsches Eck, Peter-Altmeier-Ufer, Kornpfortstraße, Entenpfuhl, Am Plan, Görgenstraße, Pfuhlgasse, Hohenfelder Str., Friedrich-Ebert-Ring (querend), Löhrstraße, Bahnhofsvorplatz, Markenbildchenweg, Mainzer Straße, Am Mainzer Tor, Neustadt, Schlossstraße, Casinostraße zum Zentralplatz.

Dieser sollte gegen 17:30 Uhr erreicht sein. Dann findet dort die Abschlusskundgebung statt. Gegen 19:00 Uhr endet die Veranstaltung.