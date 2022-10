Am Montag, 31. Oktober findet in der Koblenzer Innenstadt ein Aufzug unter dem Motto „Nichts hat sich geändert! Schluss mit Politik gegen die Menschen! Stoppt die Agenda 2030!“ statt.

Ab 19:00 Uhr beginnt die Veranstaltung am Clemensplatz mit einer Auftaktkundgebung.

Anschließend startet der Aufzug gegen 19:15 Uhr über die Clemensstraße, Pfuhlgasse, Am Wöllershof, Hohenfelder Straße, Altengraben, Am Plan, Entenpfuhl, Firmungstraße, Rheinstraße, Karmeliterstraße, Clemensstraße, Pfuhlgasse, Am Wöllershof, Hohenfelder Straße, Löhrrondell, Schlossstraße, Casinostraße und Clemensstraße zurück zum Clemensplatz.

Der Platz sollte gegen 20:30 Uhr wieder erreicht sein und dort erfolgt dann die Abschlusskundgebung. Gegen 21:00 Uhr endet die Veranstaltung und die Versammlung löst sich auf.