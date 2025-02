Am heutigen Donnerstag, 30. Januar findet gegen 18 Uhr eine Demonstration mit dem Thema „Gegebenheiten im deutschen Bundestag am 29.01.2025“ statt. Gegen 18:00 Uhr werden die Teilnehmenden auf dem Zentralplatz begrüßt und es wird eine Auftaktkundgebung durchgeführt. Gegen 18:30 Uhr startet der Aufzug am Zentralplatz zur Görgenstraße, in die Clemensstraße, vor der Hausnummer 18 findet eine 10 -15-Minütige Zwischenkundgebung statt. Anschließend geht es über den Clemensplatz zum Reichenspergerplatz, wo gegen 19 Uhr ein stilles Gedenken und das Aufstellen von Grabkerzen stattfinden soll. Gegen 20 Uhr wird die Versammlung voraussichtlich beendet und aufgelöst.