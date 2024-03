In dem Roman “Verstecken spielen oder eintauchen in Opas verwirrte Welt” gewährt die Autorin Katharina Göbel einen einfühlsamen Einblick in den Umgang mit Demenz. Ursprünglich im Jahr 2017 veröffentlicht, ist das Buch nun auch als Großdruck-Ausgabe erschienen. Das Thema bleibt nach wie vor von großer Bedeutung, denn Demenz betrifft uns alle. Möglicherweise kennt jeder jemanden, der von dieser Krankheit betroffen ist oder der einen demenzkranken Angehörigen pflegt.

Die neue Großdruck-Ausgabe, veröffentlicht vom regionalen Verlag freigeistPR, ermöglicht es auch sehschwachen und älteren Lesern, die einfühlsame Geschichte mühelos zu lesen.

In dem Buch erlebt der 75-jährige Jakob langsam wie die Demenz ihn und verändert und wie sein Umfeld darauf reagiert. Er kämpft darum, seine Erinnerungen zu bewahren und seinen Liebsten mitzuteilen – darunter seine Frau, seine Tochter und besonders seine Enkeltochter Leonora, die seine Situation besser zu verstehen scheint als die anderen. Leonora, gerade 13 Jahre alt, kümmert sich liebevoll um ihren Großvater und akzeptiert ihn bedingungslos. Während er sich zunehmend von der Realität entfernt, tritt sie immer mehr in die Welt der Erwachsenen ein. Sie erkennt, dass Nähe und Respekt der Schlüssel sind, um in seine Welt einzutauchen. Ihr Verhalten steht im Kontrast zu anderen, die sich aus Scham oder Angst von demenzkranken Personen distanzieren.

Demenz ist ein aktuelles und oft vernachlässigtes Thema. Über den richtigen Umgang mit Erkrankten wird noch immer viel zu wenig gesprochen. Das Vorwort des Buches stammt von Waltraud Klein, der Geschäftsführerin der Deutschen Alzheimergesellschaft des nördlichen Rheinland-Pfalz ( www.alzheimer-n-rlp.de ). “Verstecken spielen oder eintauchen in Opas verwirrte Welt” regt dazu an, sich mit dem sensiblen Thema Demenz auseinanderzusetzen und zeigt, wie bedeutsam eine einfühlsame Begleitung für Betroffene ist.