In der Betreuung von Menschen mit Demenz taucht man in ein großes Universum ein. Dazu eines gleich vorweg: der Umgang mit der Demenz von Angehörigen ist nicht leicht, denn sie ist ein Abschied in Raten. Grundsätzlich ist es wichtig, Menschen mit Demenz, eine sichere Umgebung zu schaffen. Auch die Person, die eine Betreuung übernimmt, braucht eine sichere Umgebung. Denn Sicherheit schafft Ruhe, auch in der Kommunikation. Verständliche Dialoge zu schaffen ist eine große Aufgabe. Aber wie schaffe ich das? Wie verstehe ich einen Menschen mit Demenz? Und wie versteht er mich?

Über all die hilfreichen Wege und Möglichkeiten in der Betreuung spricht das Netzwerk Demenz Koblenz bei seiner Infoveranstaltung.

„Niemand sollte sich in der Betreuung alleine fühlen. Es gibt immer einen Weg.“, heißt es aus dem Netzwerk Demenz.

Daher lädt das Netzwerk alle Interessierten am Donnerstagnachmittag, 16.05.2024, von 14- 16 Uhr, zu einer Informationsveranstaltung ein. Stattfinden wird diese im Seniorensitz der Blindenhilfe, Magdeburger Straße 13- 15 in 56075 Koblenz- Karthause.

Zur besseren Planung, wird über unsere Mailadresse um Anmeldung gebeten. netzwerk@demenz-koblenz.de

Infos zum Netzwerk finden Sie auch unter www.demenz-koblenz.de.