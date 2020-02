Das JuBüZ – Stadtteilfrühstück lädt ein zum ganzheitlichen Gedächtnistraining

Jeden ersten Mittwoch eines Monats lädt das Team des Frühstückstreffs im JuBüZ Karthause zum Stadtteilfrühstück ein. In der Zeit von 9:30 bis 11:30 Uhr besteht die Möglichkeit, lecker zu frühstücken, Freunde und Bekannte zu treffen oder auch neue Kontakte zu knüpfen. Folgende Termine und Themen sind geplant:

04. März: Geistig fit mit alltäglichen ÜbungenBeim Stadtteilfrühstück im März wird erneut Gedächtnistrainer Christof Wölk als Referent zu Gast sein und alltäglich Übungen anbieten, die man ohne großen Aufwand und ohne große Vorbereitung in seinen Tagesablauf integrieren kann. Die Übungen aktivieren die „grauen Zellen“ und steigern die Konzentrationsfähigkeit.

01. April: Bianca Dreyer und Birgit Roehl-Hoffmayer von der de Haye‘ sche Stiftung stellen die Angebote der Geschwister de Haye‘schen Stiftung vor.

06. Mai: Daniela Schüller von der kommunalen Statistikstelle der Stadt Koblenz bringt spannende Daten und Fakten mit. Geplant ist Ergebnisse aus der letzten Bürgerbefragung (Koblenzer Bürgerpanel) vorzustellen. In der Erhebung 2019 bildeten Fragen zu Nachbarschaftshilfe und Ehrenamt einen Schwerpunkt.

03. Juni: Die Kinder und Jugendhilfe Arenberg (Seraphisches Liebeswerk) präsentiert sich und ihre Arbeit.

Herzliche Einladung ins JuBüZ Karthause, Potsdamer Str. 4. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 25.02.2020