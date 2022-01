Sonntag, 09. Januar 2022, 17.00 Uhr

Das Cafe Philosophique in Boppard ist wieder geöffnet



Angewandte Philosophie ist die Beschäftigung mit klugen Gedanken, Ansätzen, Ideen und Begründungen. Diese zu verstehen, sie nachzuzeichnen und weiterzudenken funktioniert am Besten im Dialog, im Austausch mit Gleichgesinnten.

Das Café Philosophique ist ein regelmäßiges öffentliches Diskussionsforum zu philosophischen Themen und wird jetzt im vierten Jahr in Boppard fortgesetzt.

Es wird von Herrn Dr. Andreas Michel (ANDINO) moderiert und lebt von der Diskussion der Teilnehmer, gemäß Ludwig Wittgenstein, der meinte, Philosophie sei keine Lehre, sondern eine Tätigkeit. Diese Tätigkeit soll uns sensibler machen für die Welt, unser Leben und Zusammenleben. Dabei werden keine festen Antworten geliefert, denn alle großen philosophischen Fragen sind offene Fragen und jede Antwort ruft sofort wieder neue Fragen hervor.

Herzlich Willkommen sind alle, die Freude am zwanglosen Philosophieren haben und in einem offenen, toleranten Kreis an bereichernden Gesprächen teilnehmen möchten. Selbstverständlich kann man auch nur zuhören.

Vorbedingungen gibt es keine.

Jeder Teilnehmer bereichert die Gruppe. Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich.

Die Teilnahme ist kostenfrei.

Es gilt die „2 G+ Plus-Regel“ der Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes Rheinland-Pfalz. Zutritt nur für geimpfte oder genesene Personen. Geboosterte Personen benötigen keinen Test.‘

Das Kommunale Schnelltestzentrum im Alten Rathaus ist täglich von 12 – 18 Uhr geöffnet.

Das nächste Café findet im Kleinen Saal der Stadthalle Boppard am 09. Januar von 17.00 – 19.00 Uhr statt.

Das Thema lautet „Philosophie im Alten Testament“

Mit den Zehn Geboten hat das Alte Testament die Wertebildung des Abend- und Morgenlandes ganz entscheidend mitgeprägt, obwohl sie natürlich auch Vorgänger hatten. Aber auch die Herausbildung des Monotheismus und das „Carpe Diem“ (Nutze den Tag) des Buches Kohelet sind wichtige philosophische Weichenstellungen des AT, die die Welt beeinflusst haben. Und das Buch Hiob wirft noch einmal ganz neue philosophische Fragestellungen auf, während „Das Buch der Liebe“ sogar die erotische Literatur des Abendlandes deutlich beeinflusst hat. All dies werden spannende Diskussionsansätze für das erste Café-Philo in diesem Jahr sein, nachdem wir im letzten Jahr 1700 Jahre jüdisches Leben in Rheinland-Pfalz feiern konnten.

