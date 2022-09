Am Samstag, 10. September 2022, ehrte die IG Metall Koblenz ihre Jubilare für ihre langjährige Treue und Verbundenheit.

In einem festlichen Akt dankte Ali Yener, Erster Bevollmächtigter der IG Metall Koblenz den anwesenden langjährigen Mitgliedern für ihre Treue und Solidarität. Insgesamt zählte die IG Metall 315 Jubilare. Geehrt wurden diese für 25, 40, 60, 65 Jahre Mitgliedschaft.

In ihren Begrüßungs- und Grußworten bedanken sich Ali Yener, Erster Bevollmächtigter der IG Metall Koblenz, und David Langner, Oberbürgermeister von Koblenz, für die langjährige Verbundenheit mit der IG Metall und das Engagement für gute Arbeitsbedingungen in der Region. Beide weisen auf die aktuellen Krisen und Umbrüche hin, die Verteilungsfragen neu aufwerfen und die die Zukunft der Industrie in der Region und in Deutschland prägen. Gerade in den nächsten Jahren wird daher eine starke Stimme der Gewerkschaften noch wichtiger werden.

„Ohne das Engagement der vorangehenden Generation hätten wir den gesellschaftlichen Fortschritt, wie wir ihn aktuell wiederfinden nicht“, stellte Ali Yener in seiner Festrede fest. „Die Kolleginnen und Kollegen haben Gewerkschaftsgeschichte in schwierigsten Zeiten erlebt. Sie waren in den ersten Stunden unserer IG Metall nach Kriegsende dabei. Sie haben Gewerkschaftsgeschichte mitgeschrieben!“ sagte Ali Yener. „Man kann es sich heute kaum vorstellen, dass zum Beispiel in der Metallindustrie Anfang des 20. Jahrhunderts in der Woche fünfundachtzig bis einhundertzwanzig Stunden gearbeitet wurde, von 6.30 Uhr morgens bis um 22.00 Uhr oder 24.00 Uhr in der Nacht. „Seitdem haben die gewerkschaftlich organisierten Arbeiterinnen und Arbeiter vieles erkämpft, was heute selbstverständlich ist wie bezahlten Urlaub, Kündigungsschutz, Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, Entgeltsteigerungen, Mitbestimmung im Betrieb. Für die Einführung der 35-Stunden-Woche beteiligten sich 1984 22 Betriebe der IG Metall Koblenz mit Warnstreiks.“

Wir gratulieren und danken allen Jubilaren. Unsere Stärke liegt in eurer Mitgliedschaft und Treue.