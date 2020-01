Dachstuhlbrand in einem Mehrfamilienhaus – Brandursache geklärt

Neuwied (ots) – Am Dienstag, 14.01.2020, vormittags, kam es zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Pfarrstraße von Neuwied. Hierbei kam es zu keinen Personenschäden.

Die durchgeführten Ermittlungen unter Einbeziehung eines Brandursachensachverständigen ergaben als Brandursache einen technischen Defekt in der Stromverteilung.

Der Gesamtschaden wird auf eine sechsstellige Summe geschätzt.

Quelle: Polizei Koblenz

veröffentlicht am: 15.01.2020