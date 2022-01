Am Freitag, 7. Januar, wird in der Zeit von 9 bis 17 Uhr in Koblenz-Güls eine Sonderimpfaktion durchgeführt. Angeregt durch Ortsvorsteher Hans-Peter Ackermann und in einer gemeinsamen Aktion der ISA Domizil GmbH und des Fördervereins Laubenhof, werden dann Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfungen für Menschen ab 12 Jahren durchgeführt.

Geimpft wird in der Turnhalle Güls, Eisheiligenstraße 2. Mitzubringen sind Personalausweis und Impfpass (falls vorhanden).

Eine vorherige Terminabsprache für die Impfung ist nicht erforderlich aber möglich. Ohne Voranmeldung kann es daher zu Wartezeiten kommen.

Für nicht mobile Personen wird ein kostenloser Hol- und Bringdienst angeboten.

Anmeldungen für die Impfung oder für den Hol- und Bringdienst erfolgen unter der Telefonnummer 0261 9639-20.

Quelle: Stadt Koblenz