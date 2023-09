Gemeinsam für mehr Umweltschutz

Lahnstein. Am 16. September 2023, dem World Clean Up Day, sind wieder alle eingeladen, sich im Lahnsteiner Stadtgebiet am Müllsammeltag zu beteiligen.

Der World Clean Up Day ist eine internationale Initiative, die Menschen auf der ganzen Welt dazu aufruft, sich zusammenzuschließen und gemeinsam für eine saubere Umwelt einzutreten. An diesem besonderen Tag setzen sich tausende von Menschen in zahlreichen Ländern aktiv für den Schutz der Natur ein, indem sie Abfälle beseitigen.

In Lahnstein wird wie in den Vorjahren wieder zwischen 9.00 und 12.00 Uhr gemeinsam gesammelt. Dabei bleibt es jedem selbst überlassen, wo er anpackt – jede Unterstützung hilft der Umwelt. Damit wird nicht nur der unmittelbaren Umgebung eine Frischekur verliehen, sondern es entsteht auch ein Bewusstsein für die Auswirkungen von Abfall auf Umwelt und Gesundheit.

Wer sich bei dieser guten Sache beteiligen möchte, kann sich bei Bastian Henrich vom Fachbereich 3 unter der Telefonnummer 02621 914-401 oder per E-Mail an b.henrich@lahnstein.de anmelden. Selbstverständlich kann man sich auch am Aktionstag selbst spontan zum Mitsammeln entscheiden.

„In einer Zeit, in der Umweltschutz und Nachhaltigkeit immer größere Bedeutung gewinnen, ist es wichtig, aktiv zu werden und unsere Umgebung von Abfällen zu befreien“, ruft Lahnsteiner Oberbürgermeister Lennart Siefert zum Mitmachen auf. „Setzen wir gemeinsam ein starkes Zeichen für den Umweltschutz und eine saubere Stadt!“

Wer für die Reinigungsaktion Arbeitsmaterialien wie Handschuhe, Säcke, Westen (für die Kinder) und Merkzettel benötigt, findet sich bitte zwischen 08.30 und 08.45 Uhr beim Bauhof in Niederlahnstein, Didierstraße 21c ein.

Bild 1: Am 16. September findet wieder eine Müllsammelaktion in Lahnstein statt.