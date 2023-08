Mit einem Mediziner-Camp für angehende Ärzte, versucht der Landkreis Neuwied Medizinstudenten ab dem 7. Semester für den Landkreis Neuwied zu interessieren. An drei Tagen im September bekommen die Studierenden Einblicke in die Arbeit einer Hausarztpraxis und in den Alltag eines Krankenhauses im Kreis. Renommierte Experten aus der Praxis führen Workshops durch, unter anderem zu Sonografie, Endoskopie und Beatmung.

„Das Medizin-Camp bietet eine hervorragende Gelegenheit zum Netzwerken und zum Austausch für zukünftige Karrieremöglichkeiten junger Mediziner in unserer Region. Der Landkreis Neuwied verfügt über eine sehr gute medizinische Versorgung. Zur Aufrechterhaltung brauchen wir jedoch die Ärzte von morgen. Viele von ihnen kennen weder den Kreis noch die tollen Angebote zum Arbeiten, Wohnen und Leben. Dies wollen wir im Rahmen des Mediziner-Camps vermitteln. Ebenfalls die Kontakte zu den Experten in den Praxen und Kliniken,“ betont Landrat Achim Hallerbach. Der Landkreis bietet eine Vielfalt zum Wohnen und Leben, inmitten des Naturparks Rhein-Westerwald. “Da wo wir arbeiten und leben, machen andere Menschen gerne Urlaub, ob im Wiedtal, Rheintal oder im Westerwald. Und genau hierfür müssen wir die jungen Medizinstudenten begeistern. Der Verbund zur Weiterbildung und Qualifizierung besteht über die Krankenhäuser in die Unikliniken hinein,” hebt Hallerbach hervor.

Beim Rahmenprogramm haben die Teilnehmenden die Möglichkeit, den Landkreis Neuwied nicht nur als Region zum Arbeiten kennenzulernen. Lebensfreude, Genüsse und touristische Highlights des Gastgeber-Landkreises werden auf keinen Fall zu kurz kommen. Die Teilnahme ist kostenfrei!

Alle Informationen sowie die Anmeldung zum Camp (bis Ende August) unter:

www.kreis-neuwied.de/mediziner-camp-neuwied.

Oder Sie wenden sich direkt an

Kerstin Schwanbeck-Stephan

Kreisverwaltung Neuwied

Telefon: 02631/ 803-129

Email: kerstin.schwanbeck@kreis-neuwied.de