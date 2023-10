Rund 40 neugierigen Grundschulkindern stand Bürgermeisterin Ulrike Mohrs in dieser Woche im Rahmen der Willy-Brandt-Ausstellung im Bundesarchiv Rede und Antwort. Die jungen Schülerinnen und Schüler durften der Bürgermeisterin in einem knapp halbstündigen Austausch alle möglichen Fragen rund um Koblenz, das Dasein als Bürgermeisterin und den damit verbundenen Aufgaben stellen. Anlass für die besondere Fragerunde war der ehemalige Altkanzler Willy Brandt, der während seiner Zeit als Bundeskanzler etliche Briefe von Kindern erhalten hatte, die aktuell im Bundesarchiv ausgestellt sind. Darin wurde etwa gefragt, was ein Politiker oder eine Politikerin so macht, für wen er oder sie handelt, und was das mit einem selbst zu tun hat. Spiegelbildlich bekamen nun zwei dritte Klassen der Grundschule Neukarthause die Gelegenheit, unserer Bürgermeisterin ganz ähnliche Fragen zu stellen und dabei spielerisch die Bedeutung demokratischer Werte zu erlernen.

Die Kinder wollten zum Beispiel wissen, wie die Bürgermeisterin ihren Tag im Rathaus verbringt, was sie entscheiden darf, was sie in ihrem Beruf am liebsten macht, aber auch, was ihr Lieblingsessen ist und ob sie für immer Bürgermeisterin bleibt. Auch ganz konkrete Wünsche, wie zum Beispiel, ob auf einer Wiese Fußballtore aufgestellt werden könnten oder ob auch ihre Schule in nächster Zeit neu gestrichen werden kann, wurden geäußert.

„Dass schon bei so jungen Menschen so viel Interesse da ist und die Kinder von sich aus derart viele Ideen und Vorschläge haben, begeistert mich! Daran merke ich, wie wichtig es ist, vor allem Kindern zu zeigen, wie Demokratie funktioniert und wie toll es sein kann, sich zu beteiligen!“ so Ulrike Mohrs.

Im Anschluss an die Fragerunde und nach einer Tour durch das Magazin des Bundesarchivs durften die Kinder noch Briefe an die Bürgermeisterin schreiben, die nun im Rathaus bearbeitet und beantwortet werden. Das Projekt wurde gefördert durch die Partnerschaft für Demokratie Koblenz im Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie leben!“ sowie durch das Kultur- und Schulverwaltungsamt der Stadt Koblenz.

Bildunterschrift: Rund 40 interessierte Grundschulkinder stellen Ulrike Mohrs allerhand Fragen rund um ihren Job und ihr Leben als Koblenzer Bürgermeisterin. Foto: Stadt Koblenz/Hannah Dorgeist