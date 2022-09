(20.09.22) Die Planungsarbeiten zum neuen Quartier in der ehemaligen Fritsch-Kaserne schreiten voran. Die Offenlage des erforderlichen Bebauungsplanes soll voraussichtlich noch in diesem Jahr vom Stadtrat beschlossen werden. Die Stadtverwaltung Koblenz und der Projektträger BPD Niederberg GmbH stellen am kommenden Mittwoch, 28. September, in einer Informationsveranstaltung vor Ort interessierten Bürgerinnen und Bürgern den aktuellen Planungsstand vor und stehen auch für Fragen und Anregungen zur Verfügung.

Die Veranstaltung mit einem Werkstattbericht und der Möglichkeit, durch die ehemalige Kaserne geführt zu werden, findet um 18.00 Uhr in der ehemaligen Fritsch-Kaserne, Niederberger Höhe 1c, statt.

Die Themenfelder „Städtebau“, „Mobilität/Verkehr/Erschließung“, „Klima/Grün/Zukunftsbäume“, „Energieversorgung“ werden in kurzen Beiträgen vorgestellt, damit sich alle Interessierten ein Bild vom aktuellen Sachstand machen aber auch mit Ideen und Vorschlägen aktiv in den Entwurfsprozess einbringen können. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, das Veranstaltungsende ist für 20.00 Uhr geplant.