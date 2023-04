Aufgrund von Bauarbeiten an der koveb-Haltestelle in der Emser Straße Pfaffendorf kann die dortige Haltestelle des Bücherbusses am Kirmesplatz bis voraussichtlich 17. April 2023 nicht angefahren werden.

Bis dahin steht den Nutzerinnen und Nutzern aus Pfaffendorf der Bücherbus-Service an der Haltestelle Ehrenbreitstein (Kapuzinerplatz) montags von 15.00 Uhr bis 16.30 Uhr zur Verfügung.

Es besteht auch die Möglichkeit, die entliehenen Medien telefonisch unter 0261 129-2626 oder online über www.stb.koblenz.de zu verlängern oder in der Zentralbibliothek im Forum Confluentes zurückgeben.