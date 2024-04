OB Jan Einig hat eine englische Delegation um Mayor Mike Botting empfangen

Seit 1987 sind Neuwied und der Londoner Stadtbezirk Bromley miteinander partnerschaftlich verbunden. Und die Freundschaft zwischen den beiden Gemeinden lebt! So empfing Oberbürgermeister Jan Einig jüngst erneut eine Delegation aus England in der Deichstadt. „Besonders in diesen Zeiten, in denen Krieg und Krisen in der Welt unsere täglichen Nachrichten dominieren, braucht es verlässliche Partner und Freundschaften über die eigenen Grenzen hinaus“, machte er dabei deutlich und freute sich, dass sich der aktuelle Bürgermeister von Bromley, Mayor Mike Botting, dessen Frau und frühere Bürgermeisterin Kim Botting sowie Margaret Lobo und Peter Lindford in das Gästebuch der Stadt eintrugen. OB Jan Einig dankte außerdem dem sehr engagierten Freundeskreis Neuwied-Bromley um seinen Vorsitzenden Jo Hofmann, der auch das Besuchsprogramm mitorganisiert hatte. Im September wird erneut eine große Delegation des Freundeskreises aus Bromley für einige Tage in Neuwied erwartet.