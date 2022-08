Bad Hönningen (ots) – Wie der Polizeiinspektion in Linz erst am Dienstag

angezeigt wurde, spritzten unbekannte Täter Senf in den Briefkasten einer

Bewohnerin im Markenweg. Zusätzlich hinterließen sie einen Zettel, aus dem eine

Beleidigung hervorging. Die Linzer Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Quelle: Polizeiinspektion Linz/Rhein