Horhausen (WW) (ots) – Am Montag, 24.10.2022, kam es zu einem Brennholzdiebstahl aus dem Gemeindewald in Horhausen (WW). Der Tatzeitraum am 24.10.2022 konnte bisher nicht näher eingegrenzt werden. Die Tatörtlichkeit befindet sich unmittelbar an der Bundesstraße 256. Bisher unbekannte Täter sägten zunächst am Tatort das abgelegte Holz, um es anschließend mit einem Fahrzeug abzutransportieren.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel.

02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.