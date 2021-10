Bad Ems (ots) – Am 13.10.2021 gegen 19:00 Uhr ereignete sich ein Kellerbrand in einem Reihenhaus in der Bad Emser Innenstadt. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen kam es glücklicherweise zu keinerlei Personenschaden. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet ein Kellerraum des Hauses in der Friedrichstraße in Brand. Hierdurch entstand eine größere Rauchentwicklung, wodurch die umliegenden Häuser zeitweise geräumt werden mussten. Die Bewohner konnten jedoch nach Beendigung der Löscharbeiten wieder in ihre Wohnungen zurück. Die Ermittlungen bzgl. der Brandursache dauern an.

