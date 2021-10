Bad Marienberg (ots) – Am Abend des 21.10.2021, gegen 20:30 Uhr geriet eins der auf dem Barfußweg in Bad Marienberg befindlichen Toilettenhäuschen in Brand.

Durch bislang unbekannte Täter wurde gemäß dem ersten Ermittlungsstand der Papierspender der Herrentoilette in Brand gesetzt, worauf ein Teil der Anlage Feuer fing. Selbiges drohte auf den weiteren Anlagenteil überzugehen. Die Feuerwehr hatte den Brand zeitnah unter Kontrolle, ein weiteres Übergreifen des Feuers konnte somit verhindert werden. Zeugenaufruf: Wer kann sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen liefern? Jede Mitteilung kann von höchster Relevanz sein, insbesondere zu Personen, welche sich kurz zuvor auf dem Marktplatz / Barfußweg aufgehalten haben.

