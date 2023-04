Nauort (ots) – Am späten Sonntagnachmittag wurde eine starke Rauchentwicklung aus den Kelleräumen eines Einfamilienhauses in Nauort gemeldet. Durch die eingesetzten Feuerwehren wurde festgestellt, dass sich in einem Kellerraum vermutlich infolge eines technischen Defektes einer Sauna ein Brand entwickelt

hatte. Der Brand wurde gelöscht, es kamen keine Personen zu Schaden. Die Höhe des am Gebäude entstandenen Schaden ist derzeit noch nicht zu beziffern. Die

Feuerwehren Ransbach-Baumbach, Haiderbach, Nauort und Cann waren mit etwa 50 Kräften im Einsatz.