Frankenthal (ots) – Am 19.07.2022, gegen 19 Uhr, kam es in der

Lucas-Cranach-Straße zu einem Balkonbrand. Nach ersten Ermittlungen könnte der

Brand durch eine nicht ordnungsgemäß entsorgte Zigarette verursacht worden sein.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Verletzt wurde niemand. Es

entstand Sachschaden in Höhe von ca.5.000EUR.

Quelle: Polizeipräsidium Rheinpfalz