Koblenz (ots) – Heute kam es gegen 11:00 h zum Brand in einer KFZ-Werkstatt in der Andernacher Straße in Koblenz. Dort hatte offenbar ein PKW aus bislang ungeklärter Ursache Feuer gefangen, welches dann auch auf das Gebäude übergriff.

Die gleichzeitig dort gemeldete Explosion mehrerer Gasflaschen hat sich glücklicherweise nicht bestätigt.

Verletzt wurde bei dem Brand niemand.

Die Brandursache ist derzeit noch nicht geklärt. Die Brandermittler der Kriminaldirektion Koblenz sind im Einsatz und versuchen derzeit, die Entstehung des Brandes aufzuklären.

Die zunächst erwarteten Verkehrsstörungen in der Stadt Koblenz blieben weitgehend aus und die Polizeikräfte konnten gegen 13:30 h den Einsatzort verlassen.