Neuwied (ots) – Am vergangenen Sonntagabend kam es gegen 23 Uhr in Neuwied

Block, nähe der Siedlung, zu einem Brand auf einem Getreidefeld auf dem

lediglich noch Stroh lag. Der Feuerwehr gelang es zeitnah das Feuer zu löschen

und größeren Schaden zu verhindern. Es liegen Hinweise vor, dass sich mindestens

2 Personen mit Taschenlampen, kurz vor dem Ausbruch des Brandes, in dem Bereich

aufhielten. Nach derzeitigem Ermittlungsstand handelt es sich um ein

vorsätzliches Herbeiführen eines Brandes. Gesucht werden Zeugen, die auffällige

Personen kurz vor dem Brand dort, bzw. in der unmittelbaren Nähe gesehen haben

und diese beschreiben können.