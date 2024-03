In den diesjährigen Pfingstferien wird wieder eine Jugenddelegation aus Boppard in die japanische Partnerstadt Ome fliegen. Unter der Leitung von Boppards Bürgermeister Jörg Haseneier und begleitet von Martina Weirich aus der Stadtverwaltung werden zehn junge Menschen aus Boppard nach Japan reisen.

Die Jugenddelegationen aus den Partnerstädten Ome und Boppard besuchen normalerweise im jährlichen Wechsel die jeweilige Partnerstadt. Aufgrund der Pandemie konnten diese Aufenthalte jedoch über längere Zeit nicht stattfinden. Die letzte Reise einer Jugenddelegation aus Boppard erfolgte im Jahr 2019. Im August 2023 konnte dann erstmals wieder die Jugenddelegation aus Ome eine erlebnisreiche Zeit in Boppard verbringen.

Bevor es nun für die Bopparder Jugenddelegation ins Land der aufgehenden Sonne geht, werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer intensiv auf ihre Reise vorbereitet. Das Japanische Generalkonsulat in Frankfurt bot bereits eine erste Infoveranstaltung an. Vizekonsulin Kotoe Otsuka und ihre Mitarbeiterin Carolin Weidmann zeigten sich begeistert von den engen Beziehungen zwischen Ome und Boppard. In einer zweistündigen Veranstaltung vermittelten sie den Japan-Reisenden wichtige Informationen zum Thema “Leben und Alltag in Japan und interkulturelle Kommunikation”.

Den Delegationsteilnehmerinnen und -Teilnehmern wurde dabei bewusst, dass Japan eine völlig fremde Kultur ist und eine umfangreiche Vorbereitung auf die Reise unerlässlich ist. Die Vorfreude auf das bevorstehende Abenteuer ist bei allen bereits jetzt schon sehr groß.

Weitere Berichterstattung über die Vorbereitungsveranstaltungen folgt.