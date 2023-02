Am Mittwochvormittag, 22. Februar, wurde bei routinemäßigen Sondierungsarbeiten des Kampfmittelräumdienstes in einem Waldstück am Burgberg im Koblenzer Stadtteil Güls ein Blindgänger aus dem zweiten Weltkrieg entdeckt. Es handelt sich dabei um eine englische 500-Kilogramm-Bombe, deren Heckzünder noch intakt ist.

Die Entschärfung, von der nach aktuellem Stand rund 900 Anwohner betroffen sein werden, findet am kommenden Dienstag, 28. Februar, vormittags statt. Am Donnerstag, 23. Februar, erfolgt eine Lagebesprechung, an der die an der Entschärfung beteiligten Behörden und Institutionen teilnehmen. Hiernach wird die Stadtverwaltung Koblenz weitere Details, wie beispielsweise zur Evakuierung und der genauen Uhrzeit, nennen können.