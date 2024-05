Stormy Monday mit Blueside

Lahnstein. Die vier Blueside-Musiker Daniel Essig (Bass), Detlev Koefer (Drums), Florian Schauren (Gitarre) und Dirk Wilbert (Piano/Orgel ) aus Lahnstein und Umgebung interpretieren Klassiker des Genres mit viel Fingerspitzengefühl und Groove.

Die Sahnehaube setzt Kirsten Guthöhrlein der Band mit ihrer gefühlvollen Stimme auf. Sie singt Songs von Gary Moore, Peter Green, Steve Ray Vaughan und vielen anderen Interpreten und lässt das Publikum mitfiebern.

Der erste Stormy Monday 2024 verspricht Blues Alive – erdig, dreckig, laut, leise, funky, bluesy, jazzy und voll auf die zwölf!

Alle Infos auf einen Blick: Stormy Monday mit Blueside, 06. Mai, Beginn 20.00 Uhr, Einlass 19.00 Uhr, Jugendkulturzentrum Lahnstein, Wilhelmstraße 59, 56112 Lahnstein, Tel.: 02621 914601, jukz@lahnstein.de.

Karten gibt es für 9,00 Euro im Vorverkauf in der Touristinformation Lahnstein am Salhofplatz und am Veranstaltungstag ab 19.00 Uhr für 12,00 Euro an der Abendkasse.

Bildunterzeile:

Blueside versprechen erdigen Blues-Rock. (Foto: Band)