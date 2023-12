Wegen des 2. Weihnachtstages am Dienstag, 26. Dezember kommt es zu einer Nachverlegung der Leerung der Biotonnen in den Dienstag – Freitag-Revieren.

Die Nachverlegung der Abfuhrtage gestaltet sich so, die Dienstagsreviere werden mittwochs, die Mittwochsreviere donnerstags entleert. Dies setzt sich bis zum Samstag, 30. Dezember fort, an dem die Biotonnen der Freitagsreviere geleert werden.

Alle Bürger, Verwaltungen und Betriebe müssen dafür Sorge tragen, dass die braunen Biotonnen am geänderten Abfuhrtag bis 6.00 Uhr am Straßenrand/Bürgersteigkante bereitgestellt werden bzw. in Revieren mit Service zugänglich sind.

Nur dort, wo aus betriebstechnischen Gründen keine Biotonnen aufgestellt werden konnten, sind die Restabfallgefäße von der Nachverlegung betroffen. Ansonsten gelten die gleichen Regeln zur Bereitstellung.