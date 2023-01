Die Special Olympics Landesspiele 2022 in Koblenz wurden dank der tatkräftigen Unterstützung von zahlreichen Helfer*innen und Unterstützer*innen für rund 700 Sportler*innen mit und ohne Behinderung zu einem Fest der Begegnung und des großen Wiedersehens. Mittendrin war auch der Bildungsanbieter Comfair GmbH aus Vallendar.

Auf Initiative von Monika Herrmann, Standortleiterin in Vallendar, wurde die örtliche Nähe zur Veranstaltung gerne genutzt, um den Teilnehmenden der Weiterbildungen die Möglichkeit zu geben, bei der Sportveranstaltung praxisnah den Umgang mit Menschen mit geistiger Behinderung kennen zu lernen und so wertvolle Erfahrungen für den künftigen Berufsalltag zu sammeln. Gemeinsam konnten so besondere Momente in den verschiedenen Sportwettbewerben nach der langen Pause in der Stadt an Rhein und Mosel ermöglicht werden.

Die Erlebnisse blieben nachhaltig in Erinnerung, sodass die Idee entstand, mit einer Spende zum Jahresende, Sportmöglichkeiten für Menschen mit geistiger Behinderung zu ermöglichen. Hier war der Weg zu Special Olympics Rheinland-Pfalz, nach den Landesspielen einige Monate zuvor, ein kurzer.

Special Olympics Rheinland-Pfalz ist die Sportorganisation für Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung im Land und bietet in zahlreichen Sportarten eigene Zugangs- und Wahlmöglichkeiten zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Die Landesspiele von Special Olympics bilden den sportlichen Höhepunkt für die Athlet*innen.

Die ComFair GmbH bietet seit mehr als 25 Jahren arbeitsmarktorientierte Dienstleistungen und Weiterbildungen/ Umschulungen an fünf Standorten in vier Städten an. Ein Teil der Weiterbildungen in Vallendar richtet sich an Menschen, die ihren zukünftigen Beruf in der Arbeit mit Menschen mit Behinderungen sehen. So lag es nahe, dass die angehenden Sozialbetreuer und geprüften Fachkräfte zur Arbeits- und Berufsförderung, die Landesspiele der Special Olympics gerne unterstützten wollten. Als Volunteers konnten sie mit großer Begeisterung die Athlet*innen begleiten und anfeuern.