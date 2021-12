Betzdorf (ots) – Ein auf dem eingeschalteten Herd vergessener Kochtopf mit Essenresten führte in der Nacht vom 19. auf den 20.12.21 gegen 23:35 Uhr zu einem Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst in der Weiherstraße in Betzdorf. Die gemeinsam in einem Reihenhaus wohnenden 19- und 21-jährigen Brüder schliefen nach dem Abendessen ein und wurden später von dem zwischenzeitlich im ganzen Haus verteilten, beißenden Rauch aus dem Kochtopf im Obergeschoss des Hauses überrascht. Es gelang ihnen schließlich nach einigen Minuten der Lüftung eigenständig das Gebäude zu verlassen. Die Feuerwehr verschaffte sich unter Atemschutz Zutritt zum Wohnhaus, konnte den Herd ausschalten und den qualmenden Topf aus dem Haus schaffen. Hiernach wurde das Haus kräftig durchgelüftet. Die beiden Hausbewohner wurden vom Rettungsdienst vor Ort erstversorgt. Einer der beiden Brüder kam wegen der eingeatmeten Rauchgase zur Beobachtung ins Krankenhaus. Der andere Bruder kam für den Rest der Nacht bei Verwandten unter.

Es entstand kein Gebäudeschaden. Das Haus ist weiterhin bewohnbar.