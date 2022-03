Bad Hönningen (ots) – Durch Recherche digitaler Daten kam die Kriminalpolizei in

Linz einem Betrüger aus Frankfurt auf die Schliche. Im Februar hatte ein

27-jähriger Mann aus Bad Hönningen bei der Polizei in Linz Anzeige wegen Betrug

erstattet. Im Verkaufsportal Ebay hatte er einen Gutschein gekauft und diesen

über das Zahlungssystem Paypal bezahlt. Der Gutschein wurde nicht übersandt, der

Verkäufer meldete sich nach Zahlungseingang nicht mehr. Nach Auswertung der

vorhandenen Fake-Daten des Verkäufers kam die Polizei dann doch weiter, der

Täter hatte ein Detail in den angegebenen Daten übersehen, die letztendlich zu

ihm führten. Es handelt sich um einen 21-jährigen Mann aus Frankfurt am Main.

Nicht nur diese Tat konnte geklärt werden, sondern in gleicher Weise mit den

gleichen Fake-Daten hatte der Mann bereits im Jahre 2021 im

Zuständigkeitsbereich des PP Bonn einen Mann betrogen.