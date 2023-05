Neuwied (ots) – Am 09.05.2023 fanden Kinder beim Spielen auf dem Pausenhof einer Grundschule in Neuwied im Gebüsch eine Tasche mit Betäubungsmitteln. Wie sich herausstellte handelte es sich hierbei um ca. 63 Gramm Marihuana. Dank der aufmerksamen Hausmeisterin der Schule konnten am Folgetag zwei Männer identifiziert werden, die aufgeregt in dem Gebüsch der Grundschule nach etwas

suchten. Die Personen wurden durch Beamte der Kriminalpolizei Neuwied zur Dienststelle verbracht. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurden sie wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen dauern an.