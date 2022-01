Lahnstein (ots) – In der Nacht 22./23.01.2022 wurde ein auf dem Parkplatz an der Rheinpromenade in Oberlahnstein geparkter PKW mutwillig beschädigt. An dem tangierten PKW, eine graue Mercedes A-Klasse, wurde augenscheinlich die Heckscheibe eingeworfen. Der Wurfgegenstand konnte sichergestellt werden und die Ermittlungen zum bis dato noch unbekannten Täter wurden aufgenommen.

Hinweise zur Tat bitte an die Polizei Lahnstein unter 02621-9130.

Quelle: news aktuell GmbH